رياضة | الزمالك يتفوق على الترجي بهدف نظيف في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتفوق على الترجي بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الترجي التونسي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد ثاني بن جاسم بالدوحة على لقب بطولة السوبر الإفريقي بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من الزمالك وحاول مصطفى محمد المرور وتعرض لاعتراض قوي من ألياس شتي على الأقدام في منتصف الملعب مر بدون بطاقات في الدقيقة الأولى .

واستمر هجوم الزمالك المبكر ونجح بن شرقي في تمرير الكرة رائعة لمحمد عبدالشافي الذي مررها عرضية رائعة ارتقى لها أوباما برأسية رائعة في المقص الأيمن لحارس الترجي معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

وحاول الترجي بعد الهدف مبادلة الزمالك السيطرة واللعب الهجومي لكن بدون خطورة ويحصل الفريق على ركلة حرة بمنتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور فوسيني كوليبالي.

وتهدأ المباراة في وسط الملعب وسيطرة على مجريات اللعب من الزمالك ومحاولات تونسية لكن لم ترتق لدرجة الخطورة وكرة عرضية من حمدو الهوني من جهة اليسار أبعدها عبد الشافي عن مناطق الخطورة ثم وصلت سهلة إلى أبو جبل في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويحاول الترجي مجددا من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها حمدو الهوني بتمريرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها كوامي بونسو لكنها غير متقنة تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة سريعة تصل لمصطفى محمد الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 16 ويرد الترجي بمحاولات عرضية تفتقد للخطورة على المرمى .

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ويحصل الزمالك على ركلة حرة لصالح مصطفى محمد في وسط الملعب لكنها تمر بدون خطورة ويرد الترجي بتسديدة من كوامي ترتطم بالدفاع وتخرج ركنية للفريق التونسي نفذت عرضية ولعبها واتارا بجوار القائم بدون خطورة في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

وتعود السيطرة لصالح الزمالك ويحصل الفريق على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة من رؤوف بن غيث لمحاولة انطلاقة أشرف بنشرقي بهجمة مرتدة تنفذ وتمر بوسط ملعب الترجي لكن بدون خطورة بعدها يحصل الفريق على ركلة حرة جديدة جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من أحمد سيد زيزو ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الترجي عن طريق حمدو الهوني بالجناح الأيسر لكن دفاع الزمالك حال دون وجود خطورة على مرمى أبوجبل ومن محاولة من العمق لعب الونش بقوة على بلال لاعب الترجي ليحصل الفريق التونسي على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 32 من عمر المباراة يلعبها خليل الشمام لكنها ترتطم بالقائم ويتم تسديدها مرة أخرى في يد أبوجبل بدون خطورة .

ويلعب الزمالك تمريرات قصيرة بوسط الملعب تضمن له السيطرة وسط ضغط مستمر من الفريق التونسي ومن كرة طولية حاول لاعب الترجي الانطلاق بالكرة ونجح الونش في تأمين الكرة ببراعة ويحاول الترجي بداية الهجمة من الخلف والتمرير القريب لكنه لم يشكل خطورة على مرمى الزمالك .

ويدخل الشوط الأول في دقائقه الأخيرة وسط انخفاض رتم المباراة من جانب الفريقين وانحصار اللعب بوسط الملعب فيما رد الزمالك بهجمة خاطفة سريعة في الدقيقة 39 بعد خطف الكرة بوسط الملعب ووصولها بينية رائعة لبن شرقي في الجانب الأيسر بالمنطقة ليتوغل بها ويمررها عرضية رائعة تصل لزيزو الذي يسددها يسارية كادت أن تسكن الشباك قبل أن ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية لتضيع معها فرصة محققة للفريق لتعزيز النتيجة .

وتلعب الركنية عرضية يبعدها الدفاع التونسي ويعود بعدها زيزو وساسي وبن شرقي لمحاولة تحضير اللعب من على حدود المنطقة ويمرر زيزو كرة عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع التونسي بعيدا عن المرمى .

وفي الدقيقة 42 تصل الكرة لمصطفى محمد الذي سدد الكرة صاروخية تصدى لها بن شريفية بصعوبة ترتد لبن شرقي الذي حاول تسديد الكرة لكنها تعلو عارضة الحارس التونسي الذي نجح في تأمين مرماه لتضيع فرصة محققة من جديد للزمالك .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة وبطاقة صفراء على كوليبالي لاعب الترجي نفذها فرجاني ساسي ترتطم بالحائط البشري وتخرج لركنية تنفذ عرضية يحاول عليها الزمالك لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .