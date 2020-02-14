رياضة | بشرة خير.. "الشباك النظيفة" بالشوط الأول تمنح الزمالك كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة خير.. "الشباك النظيفة" بالشوط الأول تمنح الزمالك كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الترجي المقامة بينهما على ملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

جاء هدف فريق الزمالك في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة من رأسية قوية من اللاعب يوسف إبراهيم أوباما، بعدما استقبل كرة عرضية من زميله محمد عبد الشافي وأسكنها الشباك، ليمنح الفريق الأبيض التقدم بالشوط الأول.

وبات "أوباما" خامس لاعب يسجل للزمالك في بطولة السوبر الإفريقي بعد الرباعي، أيمن منصور، محمد عبد الواحد، عبد الحليم علي، وحازم إمام.

عدم استقبال أهداف بالشوط الأول "فأل حسن" للزمالك بالسوبر الإفريقي

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تاريخيًا، ينجح فريق الزمالك في التتويج بكأس السوبر الإفريقي دائمًا عندما يخرج من الشوط الأول بـ"شباك نظيفة" دون استقبال أهداف، وتكرر ذلك في 3 نسخ جاءت كالتالي:

- 1994: انتهي الشوط الأول من لقاء الزمالك ضد الأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، قبل أن يحسم الفارس الأبيض لقب البطولة بهدف سجله أيمن منصور بالدقيقة 86 من زمن اللقاء.

- 1997: حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الاول من لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالشوط الأول، وفشل كلا الفريقين في احراز أي أهداف في الشوط الثاني لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض 4-2.

- 2003: تقدم الزمالك على الوداد المغربي بهدف نظيف في الشوط الأول سجله محمد عبد الواحد بالدقيقة 28، واستطاع الفارس الأبيض الفوز في النهاية بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفين عن طريق عبد الحليم علي وحازم إمام، بينما جاء هدف بطل المغرب بالدقيقة 78.

** المباراة الوحيدة الذي فشل فريق الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة بها كانت أمام هارتس أوف أوك الغاني عام 2001، حيث استقبل هدفا بالدقيقة 11 من زمن اللقاء، وخسر المباراة بهدفين دون مقابل وفشل الفارس الأبيض في التتويج بلقب البطولة القارية.