رياضة | الترجي ضد الزمالك.. نتيجة مباراة السوبر الإفريقي الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد الزمالك.. نتيجة مباراة السوبر الإفريقي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول بين نادي الزمالك ونظيره نادي الترجي التونسي منذ قليل بتقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإفريقي على ملعب الغرافة في دولة قطر.

ملخص الشوط الأول بين الزمالك والترجي في كأس السوبر الافريقي

وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من نادي الزمالك الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة ٢ عن طريق يوسف أوباما ثم هدأت المباراة قليلا عقب هذا الهدف.

Advertisements

ولكن بمرور الوقت ظهرت خطورة كبيرة من نادي الترجي الذي هدد مرمى نادي الزمالك باكثر من كرة خطيرة ولكن تألق دفاع الزمالك وأبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض ومنعوا الترجي من خطف هدف التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة ظهرت خطورة كبيرة من نادي الزمالك الذي هدد مرمى نادي الترجي بالعديد من الكرات الخطيرة بل وأضاع لاعبو الفارس الأبيض العديد من الفرص السهلة ليطلق في النهاية حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك بهدف نظيف.

يذكر أن بطولة السوبر الافريقي الجارية الآن هي بين نادي الترجي بطل دوري ابطال إفريقيا ونادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم ٢٠١٩.