رياضة | نيمار يورط سان جيرمان قبل معركة الأبطال

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أكد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخل، اليوم الجمعة، أنه متفائل بخصوص جاهزية نجمه البرازيلي نيمار للمباراة ضد بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا "سواء لعب أو لم يلعب السبت (ضد أميان في الدوري المحلي)".

وأكد توخل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه أميان في الجولة 25 من الدوري المحلي: "إذا لعب أو لم يلعب (السبت)، سيكون حاضراً في دورتموند، أنا متأكد من ذلك، ولكن دون أن يكون في أفضل مستوياته مثلما كان قبل أسبوعين، بيد أنه سيساعدنا، أنا متأكد ومقتنع".

وأضاف توخل الذي كان متشائماً الأربعاء، بخصوص نجمه البرازيلي الغائب عن الملاعب بسبب إصابة في أضلاعه: "الخطر ينقص كل يوم، وسنقرر اليوم (الجمعة) مع جميع الأطباء" بخصوص حضوره معنا أم لا في أميان في المباراة الأخيرة قبل السفر إلى ألمانيا.

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ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في أضلاعه قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-0) في الأول من فبراير (شباط) الحالي، فغاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه ضد مضيفه نانت (2-1) وضيفه ليون (4-2) في الدوري، ومضيفه ديغون (6-1) في ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا.

ورد توخل على سؤال عما إذا كان غياب نيمار لمدة أسبوعين يعتبر مشكلة بالنسبة له، قائلاً: "هل من الممكن أن يحدث هذا الموقف (في أميان)؟ نعم، هل من الأفضل ألا يصل إلى دورتموند دون أن يلعب؟ نعم".

وغاب نيمار الذي انتقل إلى سان جيرمان في صفقة قياسية (222 مليون يورو) صيف 2017 من برشلونة الإسباني، الموسم الماضي عن ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بسبب إصابة خطيرة في قدمه اليمنى.