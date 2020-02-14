رياضة | نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم 14 / 2 / 2020 في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم 14 / 2 / 2020 في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الشوط الأول بين نادي الزمالك وفريق الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف نظيف لصالح المارد الأبيض في المباراة التي تجمع بين الفريقين في نهائي كاس السوبر الافريقي.

ونجح نادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للقلعة البيضاء.

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واضاع كوامي بونسو لاعب خط وسط الترجي فرصتين في الدقيقتين 15 و19 بعد تمريرات رائعة من اللاعب الليبي حمدو الهوني جناح الفريق التونسي، واهدر احمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 38 بعدما أخرج الياس شيتي الكرة من على خط المرمى.

وضغط نادي الترجي الرياضي التونسي من الجبهة اليسرى للفريق عن طريق الثنائي حمدو الهوني واليأس شاتي بعد هدف نادي الزمالك، وظهرت بعض الخطورة على فترات متقطعة.

يذكر أن نادي الرجاء الرياضي البيضاوي هو بطل النسخة الماضية من كأس السوبر الافريقي بعد الفوز على فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية.