رياضة | في عيد ميلاده .. أبرز أرقام كريستيان إيركسن طوال مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده .. أبرز أرقام كريستيان إيركسن طوال مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم النجم الدانماركي وصانع ألعاب فريق إنتر ميلان الإيطالي كريستيان إيركسن بعيد ميلاده الثامن والعشرين، والذي يوافق اليوم الجمعة 14 فبراير.

وكان إيركسن قد إنضم للنيرادزوري منذ شهر تقريباً، وتحديداً في فترة الإنتقالات الشتوية المنصرمة قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي، والذي ارتدى ألوانه في صيف عام 2013 قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

مسيرة إيركسن

ولد إيركسن بمدينة صغيرة في الدانمارك تدعى "ميدلفارت" والتي لعب لفريق الشباب الخاص بها، قبل أن يلتحق بأكاديمية فريق "أودينسي" الدانماركي، حتى وصل لسن الـ19 عاماً، ليبحث عن وجهة جديدة تصقل موهبته العالية، وبالفعل إنضم لفريق أياكس أمستردام الهولندي للشباب في يناير عام 2009 مقابل 1.5 مليون يورو.

وظل اللاعب بصفوف فريق الشباب لمدة عام واحد، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول بنادي أياكس في يناير 2010، ليصبح أحد أعمدة الفريق الهولندي العريق.

برزت موهبة إيركسن مع نادي أياكس، ليلفت إليه أنظار عمالقة أوروبا في ذلك الوقت، وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي، إلا أنه وبعد عامين ونصف العام فقط، قدم نادي توتنهام الإنجليزي عرضاً قيمته 15 مليون يورو، ليضم اللاعب الدانماركي في صيف 2013.

مكث إيركسن رفقة توتنهام حتى يناير الماضي 2020، ليرحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي الذي يستعد معه لخوض تحديات جديدة، مقابل 20 مليون يورو فقط، في ظل إقتراب إنتهاء تعاقده مع توتنهام.

تبلغ قيمة إيركسن التسويقية ما يقارب 90 مليون يورو بحسب شبكة ترانسفير ماركت، وبلغتأعلى قيمة تسويقية له مبلغ 100 مليون يورو، وذلك في شهر يونيو 2019.

بطولات إيركسن

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يمتلك إيركسن من البطولات خمسة ألقاب فقط جميعها مع فريق أياكس الهولندي، وهي بطولة الدوري الهولندي ثلاثة مرات في مواسم 2010/2011 و 2011/2012 و 2012/2013، بالإضافة للقب وحيد لبطولة كأس هولندا عام 2010 ولقب وحيد لكأس السوبر الهولندي "درع يوهان كرويف" عام 2013.

مع توتنهام، فشل إيركسن في الحصول عى أي لقب، لكنه بلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عام 2015، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

ألقاب إيركسن الفردية

حصل اللاعب على لقب "لاعب العام" في فريق أياكس مرة واحدة عام 2013، ومرتين مع توتنهام عامي 2014 و 2015، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدانمارك ثلاثة أعوام متتالية وذلك في أعوام 2013 و2014 و2015.

أرقام إيركسن

خاض اللاعب مع أياكس 106 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 65 هدفاً لزملائه، بمجموع دقائق لعب 12069 دقيقة.

ولعب إيركسن 305 مباراة بقميص توتنهام، إستطاع خلالها تسجيل 69 هدفاً وتمرير 89 تمريرة حاسمة، فيما مجموعه 24107 دقيقة.

بينما بقميص إنتر، خاض إيركسن 4 مباريات فقط بمجموع 124 دقيقة لعب، لكنه لم يسجل أو يمرر تمريرة حاسمة حتى الآن.

وبذلك يبلغ مجموع ما خاضه إيركسن في جميع الأندية 415 مباراة، سجل خلالها 101 هدفاً وصنع 154 هدفاً، بمجموع دقائق 36092 دقيقة لعب.

ومثل إيركسن منتخب بلاده في 95 مباراة بدأت بمباراة ودية أمام النمسا في عام 2010، سجل خلالها 31 هدفاً ومرر 23 تمريرة حاسمة لزملائه، بمجموع دقائق 7220 دقيقة، وشارك في العديد من البطولات الهامة مثل كأس العالم عامي 2010 و 2018، وكأس الأمم الأوروبية 2012.