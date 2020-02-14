رياضة | يوسف أوباما خامس لاعب يسجل للزمالك في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف أوباما خامس لاعب يسجل للزمالك في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الزمالك في إحراز هدفا مبكرا في شباك فريق الترجي التونسي خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على ستاد "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن نهائي النسخة الثامنة والعشرين من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

جاء هدف فريق الزمالك عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم أوباما بالدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، بعد كرة عرضية من محمد عبد الشافي استقبلها "أوباما" برأسية داخل شباك الفريق التونسي.

يوسف أوباما خامس لاعب يسجل للزمالك بكأس السوبر الإفريقي:

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وأصبح يوسف إبراهيم أوباما خامس لاعب يسجل للزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عبر التاريخ، وكان أيمن منصور أول لاعب يسجل للفارس الأبيض في شباك فريق الأهلي في نسخة البطولة عام 1994.

كما سجل محمد عبد الواحد وعبد الحليم علي وحازم إمام للزمالك في شباك الوداد المغربي في المباراة التي جرت بينهما في 7 فبراير عام 2003 وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1، وحقق آخر ألقابه بكأس السوبر الإفريقي، حيث لم يتوج بلقب البطولة منذ ذلك التاريخ.

الزمالك يبحث عن رابع ألقابه بالسوبر الإفريقي.

ويتطلع فريق الزمالك لتحقيق الفوز على الترجي التونسي في مباراة اليوم والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 3 مرات أعوام 1994، 1997، 2003، بينما فشل مرة وحيدة عام 2001.