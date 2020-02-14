رياضة | كلوب يعلق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم السماح للهداف المصري محمد صلاح بالمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وتقام فعاليات كرة القدم في أولمبياد طوكيو في الاسبوع الأخير من تموز/يوليو والاسبوع الأول من آب/أغسطس، وهو ما قد يتعارض مع استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

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ولكن كلوب أكد أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، مضيفا "هل أريد خسارة لاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا".

وأضاف "علينا دراسة مختلف الأمور، نحتاج لمزيد من المعلومات، كيف يبدو الأمر؟ متى يبدأ الاستعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ولكن سنرى".

وتشارك منتخبات الشباب تحت 23 عامًا في منافسات كرة القدم الأولمبية ولكن يحق لكل فريق الاستعانة بـ3 لاعبين فوق السن.