رياضة | زيدان يحدد بديل كاسيميرو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد بديل كاسيميرو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع بديل للنجم البرازيلي كاسيميرو الذي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة ريال مدريد حريصة جداً على ضم جوهرة رين الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي يبلغ من العمر 17 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرى بأن كامافينجا يملك خصائص كاسيميرو البدنية ويستطيع اللعب في نفس مركز النجم البرازيلي بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا لديه عقد حتى عام 2022 وأن إدارة النادي الملكي تنتظر الفرصة المناسبة لتقديم عرضاً يتراوح مابين 50 إلى 60 مليون يورو وليس 100 مليون يورو التي يطلبها مسئولو رين.