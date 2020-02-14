رياضة | ميجا سبورت يضرب مياة الدقهلية بخماسية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميجا سبورت يضرب مياة الدقهلية بخماسية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم الجمعه مباراة ميجا سبور مع مياة الدقهلية، في إفتتاح منافسات الجولة ٢٢ لدورى القسم الثالث بالمجموعة التاسعة، حيث حقق فريق ميجا فوزا عريضا على حساب المياة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويقام عصر السب، باقي المواجهات، حيث يلعب، بنى عبيد مع فريق شبان بدواى العائد لسكة الإنتصارات بالفوز أمام منية سمنود بالجولة الماضية ٣-١.

ويلعب فريق كهرباء طلخا مع فريق المطرية والذى حقق فوزا هاما الجولة الماضية أمام المنزلة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى محاولة للهروب قليلا عن خطر الهبوط.

نبروه صاحب المركز الثانى وعقب تحقيقه الفوز الغالى أمام المنزلة فى المباراة المؤجلة بين الفريقين يحل ضيفا ثقيلا على فريق شباب الأمير والذى يسعى لمواصلة عروضه القوية عقب هزيمة شيكو بهدف بالجولة الماضية.

Advertisements

شربين سيحاول جاهدا الحفاظ على حظوظه فى التأهل بعدما تعثر الجولة الماضية بتعادل إيجابى بهدف لمثله أمام بلقاس حينما يستضيف شيكو والذى تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه الجولة الماضية أمام شباب الأمير.

منية سمنود يستضيف على ملعبه بلقاس فى محاولة من كلا الفريقين فى تحقيق لحصد نقاط المباراة والإبتعاد قليلا عن منطقة الهبوط حيث تعرض منية سمنود للهزيمة أمام شبان بدواى بنتيجة ٣-١ فيما تعادل بلقاس إيجابيا بهدف لمثله أمام شربين.

عمال المنصورة يسعى لمواصلة إنتصاراته المتتالية بعدما عاد بفوز مدوى أمام نبروه بهدفين دون مقابل حيث يستقبل السنبلاوين.

ترتيب المجموعة التاسعة

1 بنى عبيد 40 نقطة

2 نبروه 38 نقطة

3 شربين 35 نقطة

4 ميجاسبورت 34 نقطة

5 عمال المنصورة 31 نقطة

6 شيكو 28 نقطة

7 مياه الدقهلية 26 نقطة

8 شبان بدواى 26 نقطة

9 السنبلاوين 24 نقطة

10 بلقاس 23 نقطة

11 شباب الأمير 21 نقطة

12 كهرباء طلخا 20 نقطة

13 منية سمنود 16 نقطة

14 المنزلة 15 نقطة

15 المطرية 13 نقطة