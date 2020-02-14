رياضة | ريال مدريد يتلقى خبراً سعيداً بشأن نجمه قبل مواجهة سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى خبراً سعيداً بشأن نجمه قبل مواجهة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة سيلتا فيجو بحضور جميع اللاعبين المتاحين على رأسهم خيمس رودريجيز الذي تعافى من إصابة في الفخد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مباراة ريال مدريد القادمة ضد سيلتا فيجو ستكون يوم الأحد المقبل 16 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خيمس رودريجيز سيكون جاهزًا للعب في تشكيلة زين الدين زيدان وذلك بعد تعافيه تماماً من إصابة في الفخذ أمام ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يأمل في استعادة المصابين ماركو أسينسيو وماريانو دياز في الفترة القادمة، حيث يعاني الأول من إصابة الركبة وقد تدرب هذا الصباح بمفرده مع الكرة تحت إشراف المعد البدني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ماريانو خاض اليوم أيضاً تدريبات منفردة للمرة الأولى منذ إصابته في 28 يناير الماضي وسط توقعات بعودته للتدريبات الجماعية في نهاية الشهر الحالي.