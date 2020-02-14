رياضة | الزمالك يعاين أرضية الملعب قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعاين أرضية الملعب قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على معاينة ارضية ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، قبل مواجهة الابيض لنظيره الترجي التونسي على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقام لاعبو الابيض بمعاينة الأرضية والاطمئنان على حالتها قبل انطلاق المباراة بساعتين، حيث حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون على معاينة الملعب أيضا.

ونال الفريق تحية خاصة من الجماهير الموجودة في المدرجات، حيث طالب الجماهير بالفوز على الترجي والتتويج ببطولة السوبر.

ويواجه اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ببطولة كأس السوبر الإفريقي.