رياضة | عاجل.. كارتيرون يستبعد ثنائي الزمالك من لقاء الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارتيرون يستبعد ثنائي الزمالك من لقاء الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمود عبد الرحيم جنش حارس، ومحمود عبدالرازق شيكابالا من قائمة مباراة الابيض والترجي التونسي ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وجاء قرار كارتيرون باستبعاد الثنائي من قائمة الفريق المرسلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ أسابيع، حيث دخل الثنائي محمد عواد ومصطفى فتحي بدلا منهم بالقائمة.

وجاء غياب شيكابالا عن المباراة بسبب عدم اكتمال شفاءه، بينما يغيب جنش عن المواجهة بسبب غيابه الكبير عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة.

ويواجه اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ببطولة كأس السوبر الإفريقي.