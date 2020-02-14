رياضة | العدالة يتعادل أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدالة يتعادل أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادلا سلبيا فريقا العدالة والتعاون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالإحساء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة ،رفع التعاون رصيده عند 28 نقطة، في المركز الخامس، فيما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل العدالة كالتالي: "المزيدي، اليامي، ماندو، اوغو، دبيش، احمد مصطفى، بيتغي، سافاس، الناظرين، تراوري، اندريا".

فيما كان تشكيل التعاون كالآتي: " كاسيو، ياسين برناوي، احمد عسيري، ماتشادو، فهد الحمد، نيلدو، أميسي، هيلدون راموس، سميحان النابت، مالك عبدالمنعم".