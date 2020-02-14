رياضة | الألومنيوم يختتم تدريباته ويتوجه إلى بني سويف استعدادا للقاء المرتقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يختتم تدريباته ويتوجه إلى بني سويف استعدادا للقاء المرتقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهي فريق نادي الألومنيوم، تدريباته الجمعة، تحت قيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة فريق نادي بني سويف، ضمن مواجهات الجولة الـ 15، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وكان فريق الكرة غادر عصر اليوم الجمعة، متوجها إلى بني سويف، استعدادا لمواجهة المرتبة أمام فريق بني سويف، في اللقاء الذي يقام على ملعب استاد بني سويف الرياضي بعد غد الأحد، ضمن الجولة الخامسة عشر بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

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وقال صلاح صالح، مدير نادي الألومنيوم، والمشرف على الفريق إن الجهاز الفني قرر سفر الفريق اليوم، استعدادا للقاء وضمان حصول اللاعبين على أكبر قسط من الراحة وزيادة التركيز قبل مواجهة فريق بني سويف، المقرر له عصر الأحد.

ويدخل فريق الألومنيوم مباراته أمام نادي بني سويف، وهو في المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد29 نقطة، ويسعي الي تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لقائه في المنافسة على صدارة المجموعة.

فيما يدخل فريق بني سويف اللقاء، وله 28 نقطة بالمركز الثالث بجدول المسابقة، ويامل في تحقيق الفوز وتخطي فريق الالومنيوم في الترتيب ومزاحمة البنك الأهلي على صدارة المجموعة.