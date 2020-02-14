رياضة | مفاجآت مدوية في تشكيلة الزمالك امام الترجي.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر جودة عالية

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وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد الغرافة قبل مواجهة الابيض لنظيره الترجي التونسي على كأس السوبر الإفريقي. وأعلن الجهاز الفني للفريق تشكيل الابيض للمباراة وجاء كالتالي : محمد ابو جبل في حراسة المرمى Advertisements محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.

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