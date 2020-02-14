رياضة | حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على "الصخرة"

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كشفت وسائل إعلام عالمية أن برشلونة يخطط لتفعيل بند فسخ عقد مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الأرجنتيني الشاب أثار الإعجاب بقوة نظراً للآداء القوي الذي قدمه هذا الموسم مما جعله على قائمة اهتمامات العديد من الأندية الأوربية الكبرى في فترة الانتقالات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى لضم مارتينيز حتى يلعب بجانب ليونيل ميسي في خط الهجوم.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يخطط منذ الآن فيما يخص كيفية إدراج لاعب آخر لا يملك جواز سفر أوروبي في تشكيلة الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه يُمكن لكل نادٍ في إسبانيا تسجيل ثلاثة لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي وسيكون البارسا جاهزاً لإفساح مكان لمهاجم النيراتزوري هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون لدى مارتينيز بنداً يُمكن فسخ عقده به من خلال دفع مبلغ قدره 111 مليون يورو وبالتالي يُمكن تحريره من عقده مع النادي الإيطالي.

وعلى صعيد آخر، أكد برنامج TyC Sports المذاع في أمريكا الجنوبية أن برشلونة قد يواجه منافسة قوية من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد الذي أبدى اهتمامه مؤخرًا بمارتينيز، حيث يلقى كذلك إعجاب فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.