رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه الترجي الرياضي التونسي بعد قليل، في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2020. وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي :- محمد أبو جبل في حراسة المرمى Advertisements محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم أمام في خط الدفاع طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - أحمد زيزو في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.

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