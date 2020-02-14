رياضة | جماهير الزمالك تبدأ في التوافد على ملعب الغرافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تبدأ في التوافد على ملعب الغرافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافدت جماهير نادي الزمالك على ملعب الغرافة قبل انطلاق مباراة الترجي التونسي بقرابة الـ3 ساعات لدعم ومساندة اللاعبين والشد من آزرهم.



وتنطلق مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب الغرافة بالسوبر الإفريقي.



وتم فتح أبواب الإستاد في الثالثة عصرًا لدخول الجماهير بعدما قرر الأمن فتح الأبواب قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات تقريبا.

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ويشهد محيط الاستاد إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الفريقين في السادسة مساء ً

ووصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى ملعب الغرافة إستعدادًا لمباراة الترجي التونسي في بطولة السوبر الافريقي.



وظهر التركيز على لاعبي الزمالك بشكل كبير وسط تواجد أعضاء مجلس الإدارة لدعم ومساندة اللاعبين.



وتنطلق مباراة السوبر الإفريقي في السادسة مساء اليوم بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السابعة مساء بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.