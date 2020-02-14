رياضة | تسريب تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الزمالك مباراة غاية في الصعوبة أمام الترجي الرياضي التونسي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب الغرافة القطري بالسوبر الإفريقي.

وبناء على التسريبات الأولية لتشكيل الزمالك المنتظر الإعلان عنه بعد قليل من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ، فإن المدرب فضل الدفع بعناصر الخبرة سواء في خط الدفاع بتواجد محمد عبد الشافي على حساب عبد الله جمعة، وحازم إمام على حساب الشاب أحمد عيد.

أما في خط الوسط فسيعتمد كارتيرون على أحمد سيد زيزو بدلا من المغربي محمد أوناجم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي

في خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.