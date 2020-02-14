رياضة | نهضة بركان لـ "الخليج 365 الرياضي": وافقنا على طلب المصري البورسعيدي.. ننتظر قرارهم النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان لـ "الخليج 365 الرياضي": وافقنا على طلب المصري البورسعيدي.. ننتظر قرارهم النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المجيد مضران الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان المغربي، إنهم وافقوا على طلب نادي المصري البورسعيدي بخوض مباراتي ربع نهائي بطولة الكونفدرالية في المغرب.

وكان نادي المصري أرسل خطابا رسميا إلى نادي نهضة بركان يطلب فيه إقامة مباراة الذهاب في المغرب بدلا من مصر.

وأوضح مضران في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": " أرسلنا موافقتنا بشكل رسمي إلى نادي المصري مساء أمس الخميس بشأن استضافتنا مباراة إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية".

وأشار: "حصلنا على موافقة الاتحاد الإفريقي أولا، ثم خاطبنا الجهات الأمنية في المغرب والتي أبدت موافقتها وترحيبها بالأمر".

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وواصل: "الأمر الآن في يد نادي المصري البورسعيدي، في حال قرر خوض المباراتين في المغرب سنتحمل كافة التكاليف من سفر وإقامة وكل شئ".

وأتم: " ننتظر القرار النهائي لنادي المصري، وأهلا بهم في بلدهم الثاني".

ويرفض نادي المصري خوض مباراة الذهاب أمام نهضة بركان على ستاد الإسكندرية بألف متفرج.