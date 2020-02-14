رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الترجي ضد الزمالك بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الترجي ضد الزمالك بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الترجي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، ومباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإفريقي

الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "مباراة مؤجلة منالجولة السادسة"

الأهلي ضد المصري، تقام المباراة في تمام 8:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ22"

بروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة العدالة ضد التعاون، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد النصر، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الوحدة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.