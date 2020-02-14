رياضة | في ذكرى رحيله.. أرقام وبطولات من مسيرة ثابت البطل أيقونة النادي الأهلي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى رحيله.. أرقام وبطولات من مسيرة ثابت البطل أيقونة النادي الأهلي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الجمعة، الذكري الخامسة عشر على رحيل أسطورة حراسة مرمي الأهلي والكرة المصرية ثابت البطل، والذي رحل عن دنيانا في 14 فبراير لعام 2005، بعد صراع مع المرض.

ثابت البطل من مواليد 16 سبتمبر لعام 1953 بـ"الحوامدية" في الجيزة، بدأ مشواره في نادي سكر الحوامدية، وتألق بشكل لافت للأنظار في مركز حراسة المرمي، لينضم بعدها للنادي الأهلي عام 1972، وحقق معه العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات خلال 17 موسمًا قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، كما تألق مع منتخب مصر الأول وحقق معه كأس أمم إفريقيا عام 1986.

أرقام وبطولات ثابت البطل مع الأهلي:

شارك ثابت البطل مع النادي الأهلي في أكثر من 321 مباراة في الفترة حتي اعتزاله في موسم 1990 / 1991، حقق "البطل" العديد من الأرقام المميزة رفقة المارد الأحمر كما حصد معه عدد من البطولات والألقاب جاءت كالتالي:(11 دوري - 7 كأس مصر- 2 دوري أبطال أفريقيا - 3 كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس- 1 كأس الأفروآسيوية - كأس الاتحاد التنشيطية).

Advertisements

أما على المستوي الإداري تولي ثابت البطل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في ولايتين، حقق خلالها عدة بطولات رفقة المارد الأحمر: (6 دوري - 2 كأس مصر - 1 كأس الأندية العربية أبطال الدوري - 1 كأس النخبة – 1 كأس السوبر المحلي).

مسيرة ثابت البطل مع منتخب مصر:

شارك ثابت البطل في 87 مباراة مع منتخب مصر في الفترة من 1974 وحتي 1990، شارك معه في جميع نسخ بطولة كأس أمم إفريقيا، عدا نسخة بطولة 1980 التي أقيمت بـ"نيجيريا"، وتوج مع منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا عام 1986، كما تواجد في قائمة المنتخب ببطولة كأس العالم 1990 لكنه لم يشارك، وساهم في تأهل المنتخب أولمبياد موسكو 1980، ولوس أنجلوس 1984.

المشهد الأخير في حياة ثابت البطل:

رفض ثابت البطل أن يرحل عن عالمنا دون أن يضرب المثل في الانتماء حتي يتعلم منه الأجيال الجديدة، حيث حرص "البطل" على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 12 فبراير وقبل يومين فقط على وفاته، وتواجد على دكة بدلاء الأحمر ملفوفا بـ"البطانية" يعاني آلام المرض الشديدة، وشهد على انتصار فريقه بنتيجة 3-0، وكأنه اختار أن يكون المشهد الأخير الذي يراه في الدنيا هو انتصار الفريق الذي عشقه وتوفي يوم 14 من الشهر نفسه.