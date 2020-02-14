- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة مستعد لتفعيل البند الجزائي في عقد مارتينيز والان مع التفاصيل
الجمعة 14 فبراير 2020
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي برشلونة على إستعداد لتفعيل البند الجزائي في عقد مهاجم نادي الإنتر والدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البند الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري قدره 111 مليون يورو، وأن برشلونة مستعد لدفع هذا المبلغ من أجل جلب صاحب الـ22 عاما إلى ملعب كامب نو ليكون الخليفة المستقبلي للنجم الأوروغواياني لويس سواريز.
وتابعت الصحيفة أن برشلونة أصبح على عجلة من أمره بالنسبة لحسم هذه الصفقة في ظل الأخبار التي تتحدث عن وجود إهتمام من قبل ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة مستعد لتفعيل البند الجزائي في عقد مارتينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.