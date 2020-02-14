لامبارد.. متفائل بزياش وسيكون إضافة مختلفة

الجمعة 14 فبراير 2020

كشف فرانك لامبارد مدرب البلوز عن ثقته في نجم أسود الأطلس حكيم زياش، وأنه سعيد بالتعاقد مع هذا اللاعب الذي يري أنه سوف يضيف لمسة إبداعية لخط وسط البلوز، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد.



وأثناء المؤتمر الصحفي قال لامبارد "هو لاعب نتمنى بالتأكيد أن يجلب لنا الإبداع ويمنحنا إضافة مختلفة". وأضاف "يسجل الأهداف ويقدم تمريرات حاسمة ويملك قدم يسرى رائعة ويلعب بشكل عام في الجهة اليمنى لكن يمكنه اللعب خلف رأس الحربة أيضا. عندما تشاهد مبارياتنا هذا الموسم أحيانا نواجه معاناة لفتح ثغرات في دفاع المنافسين".

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وأكمل "أعرف أنه لن ينضم إلينا الآن لكن من المثير للنادي والجماهير معرفة أنه سيكون هنا في الموسم القادم واعتقد أنه لاعب رائع".

وعندما سأل عن بيدرو وويليان وأنتهاء عقدهما بنهاية هذا الموسم، وأجاب "لا أعرف يجب أن ننشغل أولا بوضعنا هذا الموسم" فيحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وتابع "الأولوية للبقاء في المربع الذهبي وهذه أهم قضية لنا لكننا ننسق الجهود دائما لمحاولة التطور وربما تكون التحسينات مطلوبة في الصيف وسنسعى للتأكد من الخيارات المناسبة".

وأختتم حديثه "كريستيان تدرب مع فريق الشباب تحت 23 عاما اليوم، لذلك لن يكون جاهزًا وكذلك روبن لكنه يقترب من العودة وهذا أمر جيد لنا، تامي لا يزال يشعر بآثار الإصابة تدرب اليوم ونأمل في أن يخضع للتقييم قبل المباراة".