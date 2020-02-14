الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) الترجي التونسي.. أوباما يتقدم للأبيض

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، على استاد ثاني بن جاسم "نادي الغرافة" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مواجهة على لقب كأس السوبر الأفريقي. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- حازم إمام. الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي- أشرف بن شرقي- يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو». الهجوم: مصطفي محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- محمد أوناجم- مصطفي فتحي- محمد حسن- كاسونجو. تشكيل الترجي: Advertisements حراسة المرمى: معز بن شريفية. الدفاع: دربالي، يعقوبي، شمام، شيتي. الوسط: كوليبالي، بونسو، بينجيه. الهجوم: الهوني، بن ساحه، أوتارا. ويجلس على مقاعد البدلاء: جريدي، مباركي، بن رمضاني، بن حمودة، بن شوج، الخنيسي. أبرز أحداث اللقاء د2: جووووووووووووووول أوباما يتقدم برأسية رائعة د14: بونسو يهدر أول هجمة خطرة للترجي د16: مصطفى محمد يطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة

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