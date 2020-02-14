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الترجي التونسي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعصمة القطرية الدوحة، على كأس السوبر الأفريقي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

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الدفاع: دربالي، يعقوبي، شمام، شيتي.

الوسط: كوليبالي، بونسو، بينجيه.

الهجوم: الهوني، بن ساحه، أوتارا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جريدي، مباركي، بن رمضاني، بن حمودة، بن شوج، الخنيسي.

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