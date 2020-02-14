بيليـه: أنا بخير وسأحتفل بعيد ميلادي الـ٨٠ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

أصدر الأسطورة البرازيلية بيليه بيان يطمئن فيه عشاقه بعد تداول بعض الشائعات التي تناولت تعرضه لمشاكل نفسية، وأكد في البيان أن صحته بخير، علي الرغم من أن نجله أعلن منذ أيام عن تدهور صحة والده.



وإليكم بيان أسطورة كورة القدم..

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"شكرا لكم على قلقكم، أنا بخير، سأحتفل بعيد ميلادي الثمانين هذا العام، لدي أيام حلوة وأخرى سيئة، إنه أمر طبيعي للناس في هذا السن، لست خائفا، لدي ثقة بنفسي، لا أتجاهل التزاماتي التي ارتبط بها".

ومنذ أيام قال نجل بيليه، إيدينيو لبوابة "غلوبو إسبورتي" الإخبارية "إن (والده) ضعيف للغاية من حيث قدرته على الحركة، مشيرًا إلى أنه خضع لجراحة في الفخذ، ولم يحظ بعملية إعادة تأهيل مثالية.

وأضاف: "إنه يواجه مشكلة في قدرته على الحركة وأدى ذلك لإصابته بنوع من الاكتئاب، إنه الملك.. لقد كان دائما شخصية مثيرة للإعجاب، وهو الآن لم يعد يستطيع التحرك بالشكل المناسب".

وأوضح "أن والده يحتاج إلى مساعدة في المشي ويشعر بخجل شديد من حالته الصحية التي يصعب عليه معها مغادرة منزله".