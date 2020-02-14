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شكرا لقرائتكم السوبر الافريقى لحظة بلحظة.. الزمالك 1 × 0 الترجى أوباما يسجل أسرع هدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك
يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة السوبر الإفريقى، بين الزمالك والترجى التونسى، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة.
د 2 .. أوباما يسجل أسرع هدف فى السوبر الإفريقى برأسية رائعة داخل منطقة جزاء الترجى
د 4 .. ضغط هجومى شرس من لاعبى الزمالك ضد الترجى.. وسيطرة كاملة على وسط الملعب
د 5 .. حصار كامل للاعبى الترجى فى وسط ملعبهمن نتيجة الضغط المتقدم للاعبى الزمالك عليهم
د 6.. محاولة تونسية لاختراق دفاعات الزمالك من الجبهة اليمنى ولكنها باءت بالفشل
د 7 .. ركلة حرة يحصل عليها الزمالك عن طريق محمد عبد الشافى
د 8 .. هات وخد رائع من زيزو وحازم إمام بالجبهة اليمنى تعطى الاستحواذ للأبيض فى منطقة المناورات
د 10 .. سيطرة كاملة من لاعبى الزمالك الذين اعتمدوا على الطرفين الأيمن والأيسر فى حصار لاعبى الترجى بوسط ملعبهم
د11.. أول كرة خطيرة للتوانسة على مرمى أبو جبل تمثلت فى عرضية من الجبهة اليسرى اليسرى ولكن الدفاع الزملكاوى نجح فى تشتيت الكرة
د 13.. حازم إمام يحصل على ركلة حرة بعد عرقلته فى وسط ملعب الزمالك
د 14.. هدف محقق يهدره كوامى بينسو لاعب الترجى بعد تلقيه تمريرة حريرية من الجبهة اليسرى داخل منطقة جزاء الزمالك ولكنه سددها بجوار القائم الأيسر لأبو جبل
د 15.. تسديدة صاروخية رائعة من مصطفى محمد من خارج منطقة جزاء الترجى كادت أن تسفر عن الهدف الثانى لكنها علت العارضة بقليل
د17.. عرضية برازيلية خطيرة من لاعبى الترجى ولكنها انتهت بين أحضان أبو جبل
ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهة حامية أمام الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي اليوم،وهي المواجهة التي يسعى فيها الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز بها لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والترجي
تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع.
القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي
وتذاع مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي -beIN Sports HD" الرياضية المشفرة، وحددت الشبكة قناة " بي ان سبورت 1" لنقل المباراة،بتعليق حفيظ دراجي.
مباراة الزمالك اليوم
ويسعي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز اليوم لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما،حيث حصل الفريق الأبيض على لقب السوبر الافريقي آخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي عندما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.
ماتش الزمالك اليوم
وحرص كارتيرون علي عقد محاضرة بالفيديو يوميا منذ وصول الفريق الي الدوحة، لعرض مباريات الترجي الأخيرة، والوقوف علي نقاط القوة والضعف في بطل تونس.
ماتش الزمالك اليوم
كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة يومية في التدريبات علي ضربات الجزاء تحسبا لوصول المباراة الي ضربات الترجيح.
ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.
ماتش الزمالك
وتزينت مقاعد بدلاء الزمالك بشعار الفارس الأبيض، قبل المواجهة التى ستجمع أبناء ميت عقبة مع الترجى التونسى، حيث توافدت الجماهير مبكرا
على ملعب المباراة، وذلك لدعم أبناء ميت عقبة حيث يتفوق الأبيض فى أعداد جماهيره التى حجزت التذاكر عن جماهير بطل تونس فى المواجهة التى يسعى الفريق الأبيض فى حصده لقبه الرابع.
ماتش الزمالك
وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مواجهة الترجى التونسى.
جاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:
محمد ابو جبل في حراسة المرمى.
محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع.
طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم .
ماتش الزمالك
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.
مباراة السوبر الافريقي
ويسعى معين الشعباني المدير الفني للترجي إلى مواصلة الانجازات الافريقية وضم لقب السوبر إلى خزائن ناديه، خصوصا أن بطل تونس توج بلقب السوبر الإفريقى مرة واحدة على حساب موتيما بيمبي الجنوب الإفريقي عام 1995، حيث عجز في تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربي ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسي ونسخة 1999 ضد اسيك ميموزا الايفواري.
الزمالك والترجي
خاض فريق الترجي التونسي حصتين تدريبيتن الأربعاء وأمس، الخميس على الترتيب، بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضى، وإصطحب باب سويقة 22 لاعباً في رحلة البعثة لخوض مواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي على ملعب "الغرافة"، وتم استبعاد كلاً من عبد الرحمن مزيان، رائد الفادع، محمد أمين توجاي، يوسف المصراتي، يوسف العبدلي، عبد القادر بدارين، الطيب مزياني وماهر بالصغير لأسباب فنية.
الزمالك ضد الترجي .. طاقم تحكيم السوبر الافريقي
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا، فيما يتكون طاقم تقنية الفيديو "الفار" من الزامبى جانى سيكازوى، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.
تشكيل الترجي ضد الزمالك
وأعلن الجهاز الفني لفريق الترجي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي:
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية
خط الدفاع: سامح الدربالي- خليل شمام- محمد علي اليعقوبي- إلياس شتي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي- عبدالروؤف بن غيث- كوامي بونسو
خط الهجوم: بلال بن ساحة- حمدي الهوني- إبراهيما واتارا
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