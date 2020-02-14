شكرا لقرائتكم السوبر الافريقى لحظة بلحظة.. الزمالك 1 × 0 الترجى أوباما يسجل أسرع هدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك



يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة السوبر الإفريقى، بين الزمالك والترجى التونسى، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة.

د 2 .. أوباما يسجل أسرع هدف فى السوبر الإفريقى برأسية رائعة داخل منطقة جزاء الترجى

د 4 .. ضغط هجومى شرس من لاعبى الزمالك ضد الترجى.. وسيطرة كاملة على وسط الملعب



د 5 .. حصار كامل للاعبى الترجى فى وسط ملعبهمن نتيجة الضغط المتقدم للاعبى الزمالك عليهم

د 6.. محاولة تونسية لاختراق دفاعات الزمالك من الجبهة اليمنى ولكنها باءت بالفشل



د 7 .. ركلة حرة يحصل عليها الزمالك عن طريق محمد عبد الشافى

د 8 .. هات وخد رائع من زيزو وحازم إمام بالجبهة اليمنى تعطى الاستحواذ للأبيض فى منطقة المناورات

د 10 .. سيطرة كاملة من لاعبى الزمالك الذين اعتمدوا على الطرفين الأيمن والأيسر فى حصار لاعبى الترجى بوسط ملعبهم



د11.. أول كرة خطيرة للتوانسة على مرمى أبو جبل تمثلت فى عرضية من الجبهة اليسرى اليسرى ولكن الدفاع الزملكاوى نجح فى تشتيت الكرة

د 13.. حازم إمام يحصل على ركلة حرة بعد عرقلته فى وسط ملعب الزمالك

د 14.. هدف محقق يهدره كوامى بينسو لاعب الترجى بعد تلقيه تمريرة حريرية من الجبهة اليسرى داخل منطقة جزاء الزمالك ولكنه سددها بجوار القائم الأيسر لأبو جبل

د 15.. تسديدة صاروخية رائعة من مصطفى محمد من خارج منطقة جزاء الترجى كادت أن تسفر عن الهدف الثانى لكنها علت العارضة بقليل

د17.. عرضية برازيلية خطيرة من لاعبى الترجى ولكنها انتهت بين أحضان أبو جبل

ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهة حامية أمام الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي اليوم،وهي المواجهة التي يسعى فيها الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز بها لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والترجي تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع. القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي وتذاع مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي -beIN Sports HD" الرياضية المشفرة، وحددت الشبكة قناة " بي ان سبورت 1" لنقل المباراة،بتعليق حفيظ دراجي.

مباراة الزمالك اليوم



ويسعي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز اليوم لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما،حيث حصل الفريق الأبيض على لقب السوبر الافريقي آخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي عندما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

ماتش الزمالك اليوم