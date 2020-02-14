شكرا لقرائتكم تأهل الأوكرانية ليسيا والنيوزيلاندية أرانتشا لنصف نهائى zed المفتوحة للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائى الأوكرانية ليسيا تسورينكو، والنيوزلاندية أرانتشا روس إلى الدور نصف النهائى ببطولة zed المفتوحة لسيدات التنس، بالمنافسات الفردية والتى يستضيفها مجمع zed بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار. وتغلبت لاعبة أوكرانيا على الأسبانية لارا أروابارينا بمجموعتين مقابل لا شيء، جاءت نتائجهما كالتالي: 6/7, 6/2. في مباراة استغرقت ساعة و33 دقيقة. Advertisements فيما فازت روس على منافستها اليابانية نارا كورومي بمجموعتين مقابل لا شيء في مباراة استغرقت ساعة و 16 دقيقة وجاءت نتيجة المجموعتين كالتالي: 6/3, 6/0. يذكر أن المصرية ميار شريف تنافس اليوم في ربع نهائي بطولة zed بالمنافسات الزوجية، وذلك في تمام الخامسة والنصف، حيث تلتقي بمنافستها النيوزلاندية أرانتشا روس.

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