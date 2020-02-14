شكرا لقرائتكم هدف العبيد الأفضل في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز هدف عبدالرحمن العبيد لاعب النصر، في مرمى السد، بجائزة الأفضل خلال مباريات الأسبوع الماضي بدوري أبطال آسيا، وفقا لما جاء في موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن فوز العبيد بجائزة هدف الأسبوع بعدما تصدر ترتيب الأصوات في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرسمي.

وحصل العبيد على نسبة 71% من أصوات الجماهير على الأهداف المرشحة، بينما حصل هدف مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي في مرمى شباب الأهلي الإماراتي على نسبة 21%.

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وحصل كييرو أوغاوا لاعب فيسيل كوبي الياباني على نسبة 5%، وكيوجو فوروهاشي زميله بالفريق على نسبة 3%.

ويعد هذا الهدف هو الأول للعبيد مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير عام 2017.

وتعادل النصر أمام ضيفه السد بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.