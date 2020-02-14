شكرا لقرائتكم إيقاف ليما الأهلي وتغريم النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم بإصدار قرار بإيقاف لوكاس ليما، محترف الأهلي، مباراتين وتغريمه 30 ألف ريال، لارتكابه سلوكا مشينا في مباراة العدالة. وأصدرت قرار بتغريم نادي النصر 41 ألفا و875 ريال؛ لقيام جمهوره بعد نهاية مباراة الفتح بقذف ثلاثة علب مياه باتجاه اللاعب. كما غرمت لجنة الانضباط نادي الاتفاق مبلغ 10 آلاف ريال بعد حصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة الاتفاق والأهلي.

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