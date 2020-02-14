شكرا لقرائتكم بيليه يطمئن جماهيره بعد أنباء عن تعرضه للاكتئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حاول أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه طمأنة عشاقه بعد التكهنات المثارة حول صحته البدنية والنفسية مؤخرا.

وأكد بيليه أنه في حالة جيدة وذلك بعد أيام قليلة من كشف نجله إيدينيو عن معاناة النجم الأسطوري من الاكتئاب بسبب حالته الصحية السيئة.

وقال أسطورة كرة القدم في بيان له "شكرا لكم على صلواتكم وقلقكم، أنا بخير، سأحتفل بعيد ميلادي الثمانين هذا العام، لدي أيام حلوة وأخرى سيئة، إنه أمر طبيعي للناس في هذا السن".

وأشار "لست خائفا ، لدي ثقة بنفسي، لا أتجاهل التزاماتي التي ارتبط بها".

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وقبل أيام قليلة، قال إيدينيو لبوابة "غلوبو إسبورتي" الإخبارية "إنه (والده) ضعيف للغاية من حيث قدرته على الحركة"، مشيرا إلى أنه خضع لجراحة في الفخذ ولم يحظ بعملية إعادة تأهيل مثالية.

وأضاف: "إنه يواجه مشكلة في قدرته على الحركة وأدى ذلك لإصابته بنوع من الاكتئاب، إنه الملك .. لقد كان دائما شخصية مثيرة للإعجاب، وهو الآن لم يعد يستطيع التحرك بالشكل المناسب".

وأوضح أن والده البالغ من العمر 79 عاما يحتاج إلى مساعدة في المشي ويشعر بخجل شديد من حالته الصحية التي يصعب عليه معها مغادرة منزله.

وتدهورت الحالة الصحية لبيليه خلال الأعوام القلائل الماضية، حيث خضع لعدة جراحات في الفخذ ويعاني كذلك من مشكلات في العمود الفقري والركبة.

والعام الماضي، أصيب بيليه بالتهاب حاد في المسالك البولية وأزيلت له حصوات من الكلى.