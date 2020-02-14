موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. والقناة الناقلة.. وبشرى سارة للريدز

كتب: ضياء السقا

يستضيف نوريتش سيتي، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في السابعة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على ساوثهامبتون برباعية نظيفة، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي نوريتش في المركز الأخير بـ18 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف شاكيري وكلاين بسبب الإصابة.

بشرى سارة للريدز

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، جاهزية ساديو ماني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراتين الماضيتين.

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ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2.