فيديو.. قبل مباراة الزمالك والترجى.. كل ما تريد معرفته عن السوبر الأفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجى التونسى، مساء الجمعة، في مباراة السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب نادى الغرافة بقطر. ويسعى الزمالك خلال المباراة لتحقيق رابع ألقابه في البطولة، حيث سبق وتوج باللقب 3 مرات في النسخ السابقة . نرصد في الفيديو التالى أبرز المعلومات عن بطولة السوبر الأفريقي . - أول نسخة من البطولة أقيمت عام : 1993 - أول بطل للسوبر: أفريكا سبورت - أول بطل مصرى للسوبر: الزمالك Advertisements - بطولة السوبر أقيمت بين فريقين من دولة واحدة عام 1994 بين الأهلى والزمالك - الأهلى أكثر الأندية تتويجا بالسوبر وفاز باللقب 6 مرات - اكثر الدول حصولا على اللقب: مصر 6 مع الأهلى و3 مع الزمالك - آخر بطل للسوبر: الرجاء المغربى - أول دولة تستضيف بطولة السوبر: ساحل العاج - المباراة الأكثر حضورا للجماهير الأهلى وكايزر تشيفز عام 2002 بإستاد القاهرة

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