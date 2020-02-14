شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزمالك والترجى يصلان ملعب السوبر الإفريقى ومعاينة للأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الزمالك إلى ستاد الغرافة استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي المقرر لها في السادسة مساء اليوم، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

وقام لاعبو الزمالك فور الوصول إلى الاستاد بمعاينة أرضية ملعب السوبر الإفريقى ووصل فريق الترجي التونسي إلى الاستاد وقام لاعبوه أيضا بمعاينة أرض الملعب قبل بدء عمليات الإحماء.

ويدخل الزمالك المواجهة فى تحدى خاص من أجل حصد اللقب العاشر للكرة المصرية فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك عندما يواجه الترجى التونسى، وتوج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003 حيث يعد آخر لقب توج به الأبيض منذ 17 عاما لذا يبحث عن حصد لقبه الرابع واللقب العاشر للكرة المصرية فى البطولة الإفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الإفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد. Advertisements ويحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك ومازيمبى الكونغولى ولكل منهما 3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة لذا يسعى أبناء ميت عقبة بالتفوق على مازيمبى فى عدد الألقاب من خلال الفوز الليلة على الترجى.



الزمالك يعاين ملعب السوبر الإفريقى