شكرا لقرائتكم خبر عن اضافة قوية لـ ريال مدريد قبل موقعة سيلتا فيغو والان مع التفاصيل

الجمعة 14 فبراير 2020 يواصل فريق ​ريال مدريد​ الاسباني ​تدريبات​ه الجماعية استعداداً لمواجهة ​سيلتا فيغو​ ضمن الجولة 24 من الدوري المحلي على ملعب سانتياغو برنابيو.

Advertisements وشهدت التدريبات عودة الدولي الكولومبي جايمس رودريغيز، بعد الاصابة التي تعرض لها امام سوسييداد في بطولة كأس الملك والتي انتهت بهزيمة الملكي بنتيجة 4-3. وتدرب جايمس بشكل طبيعي، حيث من المتوقع ان يكون متاحاً للمباراة، الا ان قرار مشاركته سيكون بيد مدرب الفريق زيدان وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. واضافت الصحيفة، أنّ التدريبات شهدت غياب الثنائي ماركو أسينسيو وماريانو دياز.

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