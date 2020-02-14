شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق في مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة على كأس السوبر الإفريقي. وضم التشكيل: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- حازم إمام. الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي- أشرف بن شرقي- يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو». الهجوم: مصطفي محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- محمد أوناجم- مصطفي فتحي- محمد حسن- كاسونجو.

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