شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك في السوبر الإفريقي أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، والتي ستقام في الدوحة، وتنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبوجبل ومحمود علاء، محمود حمدي الونش، وحازم إمام، ومحمد عبدالشافي، وطارق حامد، وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما، وأحمد السيد زيزو، وأشرف بن شرقي، ومصطفى محمد.