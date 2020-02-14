شكرا لقرائتكم خبر عن قناة خاصة و4 معلقين.. أبوظبي الرياضية تعلن تفاصيل تغطية سوبر الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت قنوات «أبوظبي الرياضية» صاحبة حقوق النقل التليفزيوني لمباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي إطلاق قناة خاصة تحمل اسم «كلاسيكو العرب» لتغطية المباراة بكل تفاصيلها وأبعادها التاريخية والفنية، ونقلها للمشاهدين في العالم العربي بأفضل صورة ممكنة.

وينطلق بث هذه القناة التي ستكون مخصصة في كل موادها وبرامجها وفقراتها لتغطية ومتابعة الفريقين الكبيرين وكل ما يتعلق بهما من كافة الجوانب ابتداءً من يوم السبت 15 فبراير، وحتى ما بعد نهاية المباراة التي ستقام يوم 20 فبراير على استاد محمد بن زايد بعاصمة دولة الامارات العربية المتحدة أبوظبي.

Advertisements

وقال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: «إننا في أبوظبي للإعلام حين نخصص قناة خاصة لهذا اللقاء العربي الشهير والكبير، فإننا نواصل نهجنا في إعطاء كلّ الأحداث قدرها وما تستحقه من نقل ومتابعة وتغطية، فضلاً عن التزامنا الدائم مع مشاهدينا بمستوى ثابت على صعيد العرض والتناول، والأهم قبل ذلك كله هو علاقتنا الخاصة مع الجماهير المصرية التي تمثل مكوناً رئيسياً من تناولنا وتعاملنا وحضورنا، في ضوء علاقة تاريخية ثابتة تربطنا معاً. ولقاء الزمالك والأهلي نحن نعده لقاءً إماراتياً يهمنا كما يهم كل مواطن مصري وهذا ما نعرفه وتعلمناه على مدى التاريخ».

وأعلن يعقوب السعدي عن وجود مفاجآت كبرى ومبهرة ستقدمها أبوظبي للإعلام للجماهير، سيكشف عنها في وقتها، وحين تعلن تفاصيلها ستكون حدثاً سعيداً ورائعاً لكل المشاهدين في الإمارات ومصر وباقي دول الوطن العربي.

أما المباراة نفسها فسيتم نقلها عبر قناتين معاً هما «أبوظبي الرياضية الأولى» و«أبوظبي الرياضية الثانية» من خلال أصوات أربعة معلقين من أبرز وأهم معلقي قنوات أبوظبي الرياضية بينهم معلق باللغة الإنجليزية، وهو ما سيُسْهِم في تقديم المباراة بشكل ممتاز ومتكامل وبجودة عالية ترضي الجميع، وتقدم صورة حضارية لتاريخ الكرة العربية من خلال الأهلي والزمالك.

وأشار السعدي إلى أن المباراة واستوديو التحليل سيتم نقلهما عبر 35 كاميرا ستوزع على كل جنبات الملعب وخارجه، بهدف نقل كل ما يدور داخل الملعب وعلى مدرجات الجماهير أو خارج الملعب، ومتابعة الجماهير وهي تصل إلى الملعب وتحتفل بعد المباراة، كما ستكون هناك كاميرات إضافية في مقر إقامة الفريقين بأبوظبي، وكاميرات أخرى في القاهرة لمتابعة تفاعل الجماهير أثناء وبعد المباراة، مع استخدام تقنيات جديدة في نقل المباراة وجداول إحصائية كاملة، تقدم بطريقة فنية مميزة من خلال أحدث أجهزة الجرافيك، بالإضافة إلى الكاميرات المخصصة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».