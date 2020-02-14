شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الترجي بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضم التشكيل: محمد ابو جبل في حراسة المرمى Advertisements محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.

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