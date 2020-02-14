شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثاني بقرعة أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثاني بقرعة أوليمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها في شهر إبريل المقبل ، فيما تنطلق المنافسات في شهر يوليو المقبل .

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 على النحو التالي:

المُستضيف: (اليابان)

قارة إفريقيا: مصر، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا

قارة أوروبا: فرنسا، ألمانيا، رومانيا، وإسبانيا

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

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قارة آسيا: أستراليا، والسعودية، وكوريا الجنوبية

قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتين والبرازيل

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.

تلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .

وتحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن موقف محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2020 التى ستقام فى العاصمة اليابانية فى يوليو المقبل بعدما أثار شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الجدل بإعلانه أن محمد صلاح سيكون رقم 1 فى القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وقال كلوب، فى مؤتمر صحفى، "لم نتخذ القرار النهائى بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، وعما يجب على قوله إلى محمد صلاح سأقوله إليه على انفراد عن الموضوغ، وهذا كل ما فى الأمر".