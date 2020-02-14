شكرا لقرائتكم كشف حساب كارتيرون في مسيرته التدريبية قبل السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعرض "الخليج 365" مشوار كارتيرون قبل مواجهة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى التونسى أرقام عن التحدي الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حيث يسعى لتحقيق أول بطولة له فى سجله التدريبى مع فريق مصرى، وذلك عندما يلتقى الزمالك مع نظيره الترجى التونسى، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى، حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى. - سجل كارتيرون مع الزمالك يقود الفرنسى كارتيرون الزمالك منذ 73 يومًا، خلفا للصربى ميتشو، حيث تولى قيادة الفريق فى 16 مباراة بواقع 5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و10 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وهزم فى مباراة، فيما سجل معه اللاعبين 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف. يقود الفرنسى كارتيرون الزمالك منذ 73 يومًا، خلفا للصربى ميتشو، حيث تولى قيادة الفريق فى 16 مباراة بواقع 5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و10 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وهزم فى مباراة، فيما سجل معه اللاعبين 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يمتلك الفرنسى كارتيرون بطولتين فى سجله التدريبى، وهما دورى أبطال إفريقيا الذى توج به مع مازيمبى الكونغولى، والسوبر الإفريقى الذى سبق وتوج به أثناء قيادته للرجاء البيضاوى.

Advertisements

تعود أول بطول توج بها كارتيرون إلى نسخة 2014 – 2015، من بطولة دورى أبطال إفريقيا وكان وقتها مديرًا فنيًا لفريق مازيمبى الكونغولى، قاد الفريق الكونغولي في 28 مباراة بمختلف البطولات، ووصل معه إلى نهائى البطولة الإفريقية، وحقق الفوز على اتحاد الجزائر فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وفى الإياب فاز بهدفين دون رد وحقق اللقب الأفريقى.

أما اللقب الثانى الذى حققه فكان مع الرجاء المغربى، حيث توج معه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلاً للسوبر لأول مرة فى مشواره التدريبى.





- كارتيرون مع الأهلى ودجلة بدون بطولات

تولى الفرنسى كارتيرون قيادة الأهلى يوم 12 يونيو 2018، لمدة موسمين خلفًا لحسام البدرى، وخاض 21 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة، والتعادل فى 6 مباريات، بينما خسر 3 مرات، وسجل الفريق الأحمر تحت قيادته 38 هدفًا واهتزت الشباك الحمراء مع المدرب الفرنسى بـ21 هدفًا بمختلف البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى والعربى، لتنتهى مسيرته بعد 164 يومًا، إلا أنه لم يتوج بأى بطولة مع الفريق رغم وصوله إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا مع الأحمر ليواجه الترجى التونسى، فعلى الرغم من تحقيق الأهلى الفوز فى مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهير بنتيجة 3-1، إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب فى رادس وفاز فريق باب سويقة بثلاثية نظيفة توجته بطلًا لأفريقيا.

كما تولى تدريب وادى دجلة، وقدم الفرنسى مع دجلة أداءً جيد ولكن دون تحقيق بطولة حيث جاءت أبرز نتائجه عندما نجح فى الفوز على الأهلى والإسماعيلى، وقاد دجلة فى 31 مباراة وفاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر فى 7 مباريات فقط، لتستمر مسيرته داخل دجلة لمدة 296 يومًا، إلا أنه لم يحرز أى بطولة أيضًا، لذا ستكون فرصته اليوم لتحقيق أول لقب فى مسيرته التدريبية مع نادى مصرى.