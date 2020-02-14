شكرا لقرائتكم بدء توافد الجماهير على استاد الغرافة لحضور السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوافد جماهير الزمالك، على ستاد الغراقة بالدوحة وذلك لدعم أبناء ميت عقبة قبل مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

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ويدخل الزمالك تحديا فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، لحصد اللقب العاشر للكرة المصرية فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك عندما يواجه الترجى التونسى، على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها الأبيض بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى وتوج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003 حيث يعد آخر لقب توج به الأبيض منذ 17 عاما لذا يبحث عن حصد لقبه الرابع واللقب العاشر للكرة المصرية فى البطولة الإفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الإفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد.

ويحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك ومازيمبى الكونغولى ولكل منهما 3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة لذا يسعى أبناء ميت عقبة بالتفوق على مازيمبى فى عدد الألقاب من خلال الفوز الليلة على الترجى.