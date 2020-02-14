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شكرا لقرائتكم بدء توافد الجماهير على استاد الغرافة لحضور السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتوافد جماهير الزمالك، على ستاد الغراقة بالدوحة وذلك لدعم أبناء ميت عقبة قبل مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.
ويحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك ومازيمبى الكونغولى ولكل منهما 3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة لذا يسعى أبناء ميت عقبة بالتفوق على مازيمبى فى عدد الألقاب من خلال الفوز الليلة على الترجى.
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