شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة ماتش الزمالك ضد الترجي على لقب السوبر الافريقي .. تشكيل الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك



يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهة حامية أمام الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي اليوم،وهي المواجهة التي يسعى فيها الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز بها لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والترجي تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع. القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي وتذاع مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي -beIN Sports HD" الرياضية المشفرة، وحددت الشبكة قناة " بي ان سبورت 1" لنقل المباراة،بتعليق حفيظ دراجي.

مباراة الزمالك اليوم



ويسعي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز اليوم لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما،حيث حصل الفريق الأبيض على لقب السوبر الافريقي آخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي عندما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

ماتش الزمالك اليوم