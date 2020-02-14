ستاد الغرافة يبدأ استقبال جماهير السوبر الإفريقي

جدة - عمرو شويل قامت اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقى بفتح أبواب ملعب البطولة استعدادا لاستقبال الجماهير التى ستتواجد فى مدرجات مواجهة الزمالك والترجى التونسى، التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية إلى جانب فوز الترجى التونسى بدورى أبطال إفريقيا فى نسخته السابقة.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك حال نجاحه فى تحقيق الفوز الليلة على الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الأفريقى التى ستقام فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الغرافة القطرى وأدى لاعبو الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، بعدها تناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على تجهيز اللاعبين لكل السيناريوهات المختلفة التى قد يشهدها لقاء الترجى ومنها الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقان.

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وخصص باتريس كارتيرون فقرة لتدريب لاعبى الزمالك على ركلات الترجيح خلال الأيام الأخيرة، وتجهيز حراس المرمى للتصدى لركلات الترجيح من خلال تدريبات خاصة خاضها جميع الحراس المتواجدين مع الفريق فى المعسكر رغم وعد المدرب الفرنسى لمحمود جنش حارس الفريق بالدفع به حال انتهاء المباراة بالتعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح كما حرص كارتيرون على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الزمالك بأن المباراة لا تحتمل أى سيناريو سوى تحقيق الفوز، لذا حال تقدم الفريق بهدف عليهم تعزيز ذلك الهدف، إلى جانب الدفاع بصورة جيدة وغلق المساحات أمام لاعبى الترجى التونسى.