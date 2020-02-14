- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ستاد الغرافة يبدأ استقبال جماهير السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قامت اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقى بفتح أبواب ملعب البطولة استعدادا لاستقبال الجماهير التى ستتواجد فى مدرجات مواجهة الزمالك والترجى التونسى، التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية إلى جانب فوز الترجى التونسى بدورى أبطال إفريقيا فى نسخته السابقة.
وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على تجهيز اللاعبين لكل السيناريوهات المختلفة التى قد يشهدها لقاء الترجى ومنها الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقان.
وخصص باتريس كارتيرون فقرة لتدريب لاعبى الزمالك على ركلات الترجيح خلال الأيام الأخيرة، وتجهيز حراس المرمى للتصدى لركلات الترجيح من خلال تدريبات خاصة خاضها جميع الحراس المتواجدين مع الفريق فى المعسكر رغم وعد المدرب الفرنسى لمحمود جنش حارس الفريق بالدفع به حال انتهاء المباراة بالتعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح كما حرص كارتيرون على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الزمالك بأن المباراة لا تحتمل أى سيناريو سوى تحقيق الفوز، لذا حال تقدم الفريق بهدف عليهم تعزيز ذلك الهدف، إلى جانب الدفاع بصورة جيدة وغلق المساحات أمام لاعبى الترجى التونسى.
1
2
كانت هذه تفاصيل خبر ستاد الغرافة يبدأ استقبال جماهير السوبر الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.