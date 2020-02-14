شكرا لقرائتكم صالح جمعة ومعلول وأزارو أبطال آخر مواجهة بين الاهلي والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري



يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، وهو اللقاء الذي يسعى من خلال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة عروضه القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز رقم 14 أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

تقام مباراة فريق الأهلي ضد المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.



الأهلي ضد المصري

جاء ذلك بعدما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

الاهلي والمصري

كانت آخر مواجهات جمعت بين الاهلي والمصري في 25 أبريل من العام الماضي وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما صالح جمعة وعلي معلول.

وشهدت مباراة الاهلي والمصري وقتها تألق صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر والذي بات خارج حسابات فايلر نهائياً بعد نشوب أزمة بينهما، جعلت المدرب السويسري يطلب الاستغناء عنه.

الاهلي والمصري



كما تألق في هذه المباراة أيضا المغربي وليد أزارو الذي خرج للإعارة إلى الاتفاق السعودي في الانتقالات الشتوية، حيث نجح اللاعب في صناعة هدفي اللقاء الذين سجلهما صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73.

الاهلي والمصري



ويدخل الأهلي لقاء المصري اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن ،كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة.

الاهلي والمصري



في المقابل، يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.



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