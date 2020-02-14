شكرا لقرائتكم كادو يغيب عن مواجهة الرجاء فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد فقدان فريق الإسماعيلي لخدمات مهاجمه الأوغندي باتريك كادو، المنتقل حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بداعي الإصابة. ويعاني الأصفر من غيابات كثيرة أمام الرجاء، على غرار عماد حمدي وباهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي بجانب كادو.

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