شكرا لقرائتكم ماتش الزمالك .. تعرف على آخر استعدادات الأبيض لمواجهة الترجي فى السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك



يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهة حامية أمام الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي اليوم،وهي المواجهة التي يسعى فيها الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز بها لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والترجي تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع. القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي وتذاع مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي -beIN Sports HD" الرياضية المشفرة، وحددت الشبكة قناة " بي ان سبورت 1" لنقل المباراة،بتعليق حفيظ دراجي

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ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البدء بأحمد زيزو عن المغربى محمد أوناجم فى تشكيلة الفريق أمام الترجى التونسى، فى المواجهة التى ستجمع الفريقان، فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.



ماتش الزمالك .. التشكيل المتوقع للأبيض

ووفقا لمصدر بالزمالك فإن تشكيل الفريق سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.



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ويخطط الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز اليوم لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما،حيث حصل الفريق الأبيض على لقب السوبر الافريقي آخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي عندما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

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وحرص كارتيرون علي عقد محاضرة بالفيديو ، لعرض مباريات الترجي الأخيرة، والوقوف علي نقاط القوة والضعف في بطل تونس.