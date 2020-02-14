لحظة بلحظة مباراة الاهلي والمصري .. التشكيل المتوقع

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جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، وهو اللقاء الذي يسعى من خلال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة عروضه القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز رقم 14 أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن ،كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة. فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة. الأهلي ضد المصري ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم ، جونيور أجاي وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان.

وتشهد محاضرة فايلر إعلان تشكيل الفريق ومراجعة التعليمات الفنية الأخيرة والواجبات والمهام المكلف بها كل لاعب قبل مواجهة المصري،خصوصاً أنه يسعى إلى مواصلة عروضه القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز رقم 14 أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

الاهلي والمصري

يخطط فايلر لتحقيق الفوز الخامس عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، واقترب من كسر الرقم المسجل باسم حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ومدرب المنتخب الوطني الحالي، وهو تحقيقه الفوز 16 مباراة على التوالي في موسم 2017 / 2018، حيث لم يتبق أمام المدرب السويسري سوى الفوز فى 3 مباريات فقط لضرب رقم مدرب الفراعنة. من كسر الرقم المسجل باسم حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ومدرب المنتخب الوطني الحالي، وهو تحقيقه الفوز 16 مباراة على التوالي في موسم 2017 / 2018، حيث لم يتبق أمام المدرب السويسري سوى الفوز فى 3 مباريات فقط لضرب رقم مدرب الفراعنة.

وسجّل فايلر صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

الاهلي والمصري



كانت آخر مواجهات جمعت بين الاهلي والمصري في 25 أبريل من العام الماضي وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما صالح جمعة وعلي معلول.

وشهدت مباراة الاهلي والمصري وقتها تألق صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر والذي بات خارج حسابات فايلر نهائياً بعد نشوب أزمة بينهما، جعلت المدرب السويسري يطلب الاستغناء عنه.

الاهلي والمصري



كما تألق في هذه المباراة أيضا المغربي وليد أزارو الذي خرج للإعارة إلى الاتفاق السعودي في الانتقالات الشتوية، حيث نجح اللاعب في صناعة هدفي اللقاء الذين سجلهما صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73.

تشكيل الأهلي ضد المصري

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

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محمد الشناوي في حراسة المرمى.

رامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وأحمد فتحي في خط الدفاع

عمرو السولية وأليو ديانج في خط الوسط

محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجيرالدو في خط الوسط المهاجم

جونيور أجاي في خط الهجوم

الاهلي والمصري

على الجانب الآخر، استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النادي الأهلي، حيث يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل مباغتة الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية بحثاً عن إيقاف قطار تفوقه في المسابقة المحلية حتى الآن.